Aydın’da Ulusal Staj Programı’nı tamamlayan öğrencilere belge verildi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen ’Kariyer Kapısı Ulusal Staj Programı’ çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca il müftülüklerine bağlı birimlerde Ulusal Staj Programı başlatıldı. Aydın Müftülüğü tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programı’nı başarıyla tamamlayan iki öğrenciye, ’katılım belgesi’ verildi.

25 Temmuz ila 19 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki staj eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencileri, İl Müftüsü Hasan Güneş makamında ağırladı. Müftü Güneş, “Öğrencilerimiz, staj süresi boyunca müftülük içindeki birimlerle, müftülüğe bağlı Kur’an kursları, camiler ve Alo Fetva gibi pek çok birimi gözlemleme fırsatı bulup, işleyişleri hakkında bilgi sahibi oldular. Bu kazanımlarını da paylaşarak, bir çok kişinin bilgi sahibi olmasına vesile olacaklar. Bu programın, Başkanlığımız ve öğrencilerimiz adına faydalı olduğu kanaatindeyiz. Öğrencilerimizi misafir etmekten memnuniyet duyduk. Bundan sonraki çalışmalarınızda muvaffakiyetler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Müftü Güneş tarafından ziyaret sonunda stajyer öğrencilere katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.