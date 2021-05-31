banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Ruhsat soran polisleri darp ettiler!
Ruhsat soran polisleri darp ettiler!
Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen akranlarını andı
Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen akranlarını andı
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes!
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes!

Aydın’da tutuklu ve hükümlüler için kitap bağış kampanyası

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Pazartesi gününden itibaren kitap bağışlarının kabul edileceği belirtildi.

AYDIN 31.05.2021, 09:25
Aydın’da tutuklu ve hükümlüler için kitap bağış kampanyası

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Pazartesi gününden itibaren kitap bağışlarının kabul edileceği belirtildi.

Aydın Cumhuriyet başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde imzalanan ‘Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü’ kapsamında bugün kitap bağış kampanyası başlatılacaktır. Bu kapsamda Aydın Adliyesi B Blok girişinde stant açılacak olup katılımda bulunmak isteyenler için kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu