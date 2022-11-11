Aydın’da Türk bahçeleri tarihi konuşuldu

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) Çarşamba Söyleşileri’nde geçmişten günümüze Türk Bahçe Kültürü ve Tasarım Özellikleri konuşuldu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) haftalık söyleşi programlarında bu hafta, “Geçmişten Günümüze Türk Bahçe Kültürü ve Tasarım Özellikleri” konulu bir sunum gerçekleştirildi. Söyleşilerin bu haftaki konuğu ise Gizem Ertekin oldu. Sunumda insanların yaşamış oldukları alanları düzenleme istekleriyle oluşan bahçe sanatı ve tarih boyunca göstermiş olduğu değişimler konusunda bilgiler verildi.

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Türklerde bahçe kültüründen örnekler veren Ertekin, Cumhuriyet döneminde bazı peyzaj mimarlarının Türk bahçeleri konusunda yaptıkları çalışmalar sonucunda uluslararası ödüller aldığını vurgulayarak, Türkiye’deki örnekleri gösterdi. Türk bahçelerinde suyun önemi ve kullanımı, bitki ve ağaçlarla genel karakteristik özellikleri de anlatıldı.

Söyleşiden sonra soruları yanıtlayan Gizem Ertekin’e, EKODOSD Yönetim Kurulu Üyesi Betül Çavdar tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.