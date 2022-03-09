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Aydın’da turizmi 12 aya yayacak olan KOMER’de hayaller suya düştü

Turizmin başkentleri arasında yer alan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 1998 yılında projesi hazırlanıp 2013 yılında açılışı yapılan Kuşadası Kongre Merkezi (KOMER)’de hayaller suya düştü.

AYDIN 09.03.2022, 09:34
Aydın’da turizmi 12 aya yayacak olan KOMER’de hayaller suya düştü

Turizmin başkentleri arasında yer alan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 1998 yılında projesi hazırlanıp 2013 yılında açılışı yapılan Kuşadası Kongre Merkezi (KOMER)’de hayaller suya düştü.

Aydın ve İzmir illerinin yanı sıra Türkiye’nin de turizmdeki en büyük umutları arasında yer alan ve özellikle Aydın’da turizmi 12 aya yayacak olan KOMER’in bir an önce içinde bulunduğu durumdan kurtarılmasını isteyen TÜRSAB Aydın Bölge Temsilcisi Eda Yurtcan, ”Avrupa’nın üçüncü, Türkiye ve Doğu Akdeniz’in en büyüğü olarak ve dönemin parasıyla 500 milyon lira harcanarak açılan Kuşadası Kongre Merkezi bir an önce sorunlarından arındırılıp faaliyete geçirilmelidir. 2 bin 700 kişilik büyük oditoryum, 745 kişilik alt kat oditoryum, üçe bölünebilen 800 kişilik toplantı salonu, ikiye bölünebilen 400 kişilik toplantı salonu, 33 adet 45 ile 800 kişi kapasiteye sahip toplantı odaları, toplam 6 bin 500 metrekareye yaklaşan açık teras alanları ile birlikte 8 bin kişilik yemek kapasitesi, ana salonu 2 bin 780 metrekare, bağlı iki fuayesiyle toplam 4 bin 415 metrekare kapalı ve 3 bin metrekare açık alanı ile bölge ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapabilecek sergi alanı bulunuyor. Ancak 2013 yılında büyük umutlarla açılan bu merkez turizmin sorunlarını çözecekken kendi sorunları ile baş başa kaldı. TÜRSAB olarak biz tekliflere ve yardıma açığız. Hala da tüm sağlamlığını koruyan bu binanın bu durumda olması bizlerin içini acıtmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açmış olduğu binaya gereken değerin ve önemin verilmediğini düşünüyorum.” dedi.

Gerek sahip olduğu imkanlar gerekse konumu dolayısıyla KOMER’in her türlü toplantı ve kongreye ev sahipliği yapabileceğini belirten Başkan Eda Yurtcan, “Biz buranın bir an önce faaliyete geçmesi için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Burası açıldığında sadece Kuşadası değil Aydın ve tüm çevresinde yılın 12 ayı turizm hareketliliği yaşanacaktır. Sadece Kuşadası’nda 35 bin yatak kapasitemiz var. Öncelikle Turizm Bakanlığı’mızdan başlamak üzere tüm bakanlıklarımız faaliyetlerini burada yaparsa KOMER hayat bulur. Adnan Menderes ve Bodrum Havaalanı’na yakınlığının yanı sıra Efes, Afrodisyas ve çevresindeki yaklaşık 20 antik kente de komşu olan KOMER, bir an önce faaliyete geçirilmelidir" diyerek büyük umutlarla 9 yıl önce açılışı yapılan Efes Kongre Merkezi’nin işlevsel hale kavuşturulmasını beklediklerini kaydetti.

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