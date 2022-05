Aydın’da turizm çalıştayı başladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Aydın Valiliği koordinesinde 13-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen, turizm potansiyelinin arttırılmasına yönelik Turizm Çalıştayı başladı.

Toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Aziz Bostan, Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, kurum müdürleri, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda Aydın ilinin turizm potansiyelinin arttırılması için yapılması gerekenler görüşülerek, sorunların çözümü görüşüldü.

Açılışta konuşan Çalıştay Komite Başkanı Aziz Bostan, “Değerli misafirlerimiz öncelikle Kuşadası turizmin ilk yerleşim yeri, ilk ortaya çıktığı bir ilçemiz olmasına rağmen maalesef bugün Aydın ili olmak üzere Türkiye’deki turizm pastasından yeterince pay almadığı bir gerçektir, bu düşünceyle valimizin talimatlarıyla Aydın ilinin turizm sektörünü masaya yatırmak istedik. Bu anlamda sayın Valimizin gerçekten çok büyük kıymetli desteğiyle yaklaşık 162 katılımcı ile birlikte yani sekiz ana başlıkta Aydın ilinin turizm sektöründe masaya yatıracağız. 162 katılımcının olduğu bir çalışma grubuyla pazar günü bunun sonucunu hep birlikte sizlere iletmeye çalışacağız. Tabii ki sadece analiz yapmak yeterli değil bu analiz sonucunda gerçekleşecek ve kalan sorunları nasıl çözüleceği konusunda da değerli akademisyen arkadaşlarımızla Valimize en kısa zamanda rapor edeceğiz. Bu bağlamda bizlere öncelikle, Valimize destekleri için, Rektörümüze destekleri için Aydın Turizm İl Kültür Müdürlüğümüze ve panelimizi gerçekleştirecek olan Muharrem Tuna hocamıza, TUREP Başkanımız Hakan Eginlioğlu’na Cem Kınay, Çetin Gürcüm,e şimdiden çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Ülkemizin turizm sektörünün parlayan yıldızı Aydınımız da tarihsel kültürel ve baz etkinlikleri tanıtmak şehrimize daha fazla turist çekebilmek için turizmin merkezinde yer almaktadır. Ülkemizin seçkin şehirleri arasında yer alan Aydın doğusundan batısına, saymakla bitmeyecek değerlere sahiptir. Bu zenginliği doğru bir strateji ile tanıtmak şehrimizin geneline yayılan turizme sürekli hizmet sunmak ikincisi var olan turizm imkanlarını geniş kitlelere tanıtmak. Valilik olarak, Aydın topraklarına ayak basan herkesi nitelikli hizmet sunulması için turizm altyapısını güçlendirmeye yönelik faaliyetleri yürütmeye ve bu faaliyetleri destek olmaya hız kesmeden devam ediyoruz. Ancak son yıllarda odaklandığımız asıl konu; şehrin tanıtılmasıdır Aydın’ın turizm zenginlikleri tanıtma faaliyetlerindeki temel stratejimiz turizmi dört mevsime yaymak ve iç bölgelere de turisti çekebilmektir" dedi.

Vali Aksoy konuşmasının devamında, "Bir şehrin markalaşması ise her zaman emek isteyen bir süreç. Bu süreçte destek olmak için 2018 yılında görüşmeye başladığımız ancak Pandemi süreci nedeniyle Eylül 2021’de tamamladığımız, Aydın tanıtım projesinde ilimizdeki yöresel tarihi doğal ve kültürel turizmi ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi yöntemlerle tanıtmaya amaçladık. Aydın turizm tanıtım kimliğinin ardından her yaş grubunun ilgisini çekebilecek şekilde şehrimizin güzelliklerini Aydın genel tanıtım filmi, Afrodisias tanıtım filmi, çocuklar için animasyon filmi, antik kentler tematik sosyal filmleri, Aydın Gastronomi filmleri gibi başlıklar da birçok film hazırlandı. Bu filmler dijital ortamlarda, televizyonlarda ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Ayrıca Aydın’ın tanıtımı için basılı materyaller hazırlandı, bunlar Antik kentlerin broşürleri 30 başlıkta tematik kartlar ve on farklı dilde genel Aydın tanıtım broşürü tüm basılı materyalleri isteyen her kurum ve kuruluşun indirebileceği şekilde visitaydın.com internet sitesinde yayınlandı. Bu proje için tüm sosyal mecralarda sosyal medya hesapları oluşturuldu, paylaşılan içeriklerle kısa zamanda hızlıca takipçi sayıları çoğaldı. Üretilen tüm Aydın içerikleri sosyal medya mecralarında bir yıl içerisinde yaklaşık 3 milyon kişiye ulaştı. Aydın’ı bir bakışta tanıtma anlayışı doğrultusunda prestij kitabımız, geleneksel tarifleri ile aydın gastronomi hazırlanarak yayınlandı" dedi.