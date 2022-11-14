Aydın’da traktör sürücülerine jandarmadan eğitim

Aydın’ın Karpuzlu ve Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından traktör sürücülerine çeşitli konularda bilgilendirme eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Traktör sürücülerine yönelik ’ROPS/reflektör’ eğitim faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri tarafından Karpuzlu İlçesi Ektirli Mahallesi ve Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi’nde traktör sürücülerine trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında sürücülere eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı.