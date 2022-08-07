Aydın’da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, İncirliova-Koçarlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özkan yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki tarlaya devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan T.K. ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özkan’ın cansız bedeni ise gerekli olay yeri inceleme çalışmaların ardından hastane morguna götürülürken, Özkan’ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.