Aydın’da trafik kazası: 7 yaralı

Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın-İzmir karayolu Ortaklar çıkışı mevkiinde kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.