Aydın’da trafik kazası: 6 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri refüje çıkarken, kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Mahallesi Aydın-Muğla Karayolu ile Namık Kemal Bulvarı kesişiminde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 09 ADB 514 plakalı otomobil ile Ö.Ö. yönetimindeki 09 TR 096 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerden Ö.Ö. yönetimindeki otomobil refüje çıkarak çıkarak durabildi. Kazada 09 ADB 514 plakalı otomobil sürücüsü Y.K. ve yolcu konumunda bulunan E.Y. ile 09 TR 096 plakalı otomobil sürücüsü Ö.Ö. ile yolcu konumunda bulunan H.Ö., Ş.Ö., M.R.Ö. olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.