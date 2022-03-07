Aydın’da trafik kazası: 5 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde ilerleyen S.A. yönetimindeki 09 FE 807 plakalı ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Selanik Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen 09 JE 518 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçların içerisindeki toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 3 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.