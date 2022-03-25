Aydın’da trafik kazası: 5 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Kaza, Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı kavşak içerisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 HT 658 plakalı jip ile 09 ADF 812 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan, E.M., D.G., D.A, K.T. ve G.A.T yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.