Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Ata Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Çevre Bulvarı ve Ata Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kaza sonrası bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.