Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mezeköy Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi istikametine doğru seyreden B.K. (27) idaresindeki 20 SD 147 plakalı minibüs ile U.K. (21) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen U.K. ve minibüste yolcu konumunda bulunan B.T., S.S. ile minibüs sürücüsü B.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.