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Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AYDIN 07.04.2021, 18:57
Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 KS 959 plakalı kamyonet ile 05 DA 436 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüleri yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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