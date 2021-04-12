banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

Aydın’da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

AYDIN 12.04.2021, 13:57
1
Aydın’da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerindeki Efeler Öğretmenevi önünde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AEM 644 plakalı motosikleti ile bulvar üzerinde seyir halinde olan U.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletin altında kalan U.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
açık