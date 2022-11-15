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Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
AYDIN 15.11.2022, 11:07
Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Aydın İzmir otoyolu Dereağzı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 34 HN 2780 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 09 DU 886 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan F.Ç ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor