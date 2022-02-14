Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’da Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli Bulvarı ile Müze Bulvarı kesişiminde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. yönetimindeki 16 MAN 28 plakalı otomobil ile E.Ç. idaresindeki 09 F 8054 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle N.B. idaresindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan C.Ç. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Her iki otomobil de çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılırken, C.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.