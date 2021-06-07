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Aydın’da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın-Nazilli Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle tıkanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

AYDIN 07.06.2021, 17:56
Aydın’da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın-Nazilli Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle tıkanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Yenipazar yol ayrımı yakınlarında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KA 1421 plakalı tır ile aynı yönde ilerleyen 09 SL 001 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza nedeniyle tıkanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrasında araçlar yoldan çekilince trafik normale seyrine döndü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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