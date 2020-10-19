banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Dolar ve altında son durum ne?
Dolar ve altında son durum ne?
Aliya İzzetbegoviç kimdir?
Aliya İzzetbegoviç kimdir?
Küresel piyasalar
Küresel piyasalar
Tarkan’dan Azerbaycan paylaşımı
Tarkan’dan Azerbaycan paylaşımı

Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

ŞAKİR TAMER (55)

AYDIN 19.10.2020, 09:51
1
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aydın-İzmir karayolunda seyreden Şakir Tamer (55) yönetimindeki 09 ABJ 346 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerim sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Tamer ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tamer burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
18°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 19 Ekim 2020
İmsak 05:48
Güneş 07:13
Öğle 12:54
İkindi 15:54
Akşam 18:25
Yatsı 19:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 5 11
2. Alanyaspor 4 10
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Galatasaray 4 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Başakşehir 5 4
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Bandırmaspor 5 5
13. Akhisar Bld.Spor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 5 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Tottenham 5 8
7. Chelsea 5 8
8. West Ham 5 7
9. Leeds United 4 7
10. Man City 4 7
11. Southampton 5 7
12. Newcastle 5 7
13. Crystal Palace 5 7
14. M. United 4 6
15. Wolverhampton 4 6
16. Brighton 5 4
17. Sheffield United 5 1
18. West Bromwich 4 1
19. Fulham 5 1
20. Burnley 3 0
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3