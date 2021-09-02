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Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

AYDIN 02.09.2021, 10:37
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzerin Kardeşköy Mahalle girişinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 19 TP 791 plakalı otomobil ile 27 yaşındaki Ali Özdemir yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Özdemir ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Özdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü B.Y.’de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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