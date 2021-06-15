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Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

AYDIN 15.06.2021, 10:05
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Kanyaşı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ergüder (55) motosikleti ile Efeler ilçesine doğru seyir halindeyken ana yola çıkan 09 HL 374 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Ergüder ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Ergüder hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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