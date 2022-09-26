Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Aydın-Denizli karayolu üzerindemeydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yolun karşısına geçmeye çalışan Gökçin Aslan yönetimindeki 09 AEY 431 plakalı motosiklete, Aydın istikametine doğru ilerleyen C.E. yönetimindeki 09 ND 232 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 48 yaşındaki Gökçin Aslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.