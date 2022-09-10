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Aydın’da trafik kazası: 1 ölü
Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
AYDIN 10.09.2022, 12:05
Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, kırsal Karahayıt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dalama Mahallesi’ne seyir halinde olan Durmuş Demirtaş (35) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı. Savrulan motosiklet bir evin duvarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşen Demirtaş ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Demirtaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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