Aydın’da trafik denetimleri aralıksız devam ediyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki denetimlerine aralıksız devam ederken, kurallara uymayan sürücüler ise ceza yemekten kaçamıyor.

Trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin kurallara uymasını sağlamak amacıyla Aydın genelinde devamlı olarak gerçekleştirilen denetimler aralıksız sürüyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde denetim gerçekleştirdi. Seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak, kırmızı ışık ihlali ve motor kullanırken kask takmamak gibi kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde sürücüler bilgilendirilirken, kurallara uymadığı tespit edilenlere ise ceza kesildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşın huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceği öğrenildi.