Aydın’da “Torunlarınızdan selam var” projesi takdir topladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde başlatılan “Torunlarınızdan selam var” projesi takdir topladı.

Aydın’da yeni yıl öncesinde büyüklerini unutmayan çocuklar, huzurevinde kalan yaşlılara tebrik kartları gönderdi. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu öncülüğünde başlatılan “Torunlarınızdan selam var” projesi ile birlikte öğrenciler hazırladıkları yeni yıl tebrik kartlarını huzurevinde kalan yaşlılara gönderdi. Proje kapsamında Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Muhtar Çamoğlu, öğrenciler tarafından hazırlanan tebrik kartlarını yaşlı çınarlara iletti. Huzurevinde Aydın Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni yıl kutlamasına katılan Muhtar Çamoğlu, Mimar Sinan Mahallesi sakinlerinin selamlarını da ileterek, mahalle adına yaptırılan pastayı kesti.

Yeni yıl öncesinde yaşlı çınar olan büyüklerin unutulmaması ve gençlerde de farkındalık oluşması adına proje geliştirdiklerini ifade eden Muhtar Çamoğlu; “Yılın bu son günlerinde huzurevinde kalan büyüklerimizin de unutulmaması ve genç nesillerde de farkındalık oluşmasını istedik. Bu kapsamda mahallemiz adına “Torunlarınızdan selam var” projesini hayata geçirdik. Projemize destek olan birçok okulumuz ve öğrencileri ile birlikte büyüklerimize yeni yıl tebrik kartı hazırladık. Bu kapsamda büyüklerimiz için hazırlanan yeni yıl kutlamasına katıldık. Mimar Sinan Mahallesi olarak “Torunlarınızdan selam var” projesi kapsamında okullarımız ile birlikte öğrencilerimiz tarafından hazırlanan yeni yıl tebrik kartlarını onlara teslim ettik ve hep birlikte yeni yıl pastasını kestik” dedi.