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Aydın’da torbacı operasyonu: 1 tutuklama

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 1 kişi tutuklandı.

AYDIN 19.07.2022, 17:43
Aydın’da torbacı operasyonu: 1 tutuklama

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 1 kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri Efeler ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Zafer Mahallesi’nde 4 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem uyguladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin ifadelerine başvurdu. Alınan ifadeler doğrultusunda şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi G.T. isimli şüpheliden aldıkları tespit edildi. Narkotik ekipleri belirlenen adres doğrultusunda G.T.’nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve bir adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan G.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan G.T. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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