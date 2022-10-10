Aydın’da torbacı operasyonu: 1 tutuklama

Aydın’ın Efeler ilçesinde torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi’nde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar çerçevesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 70 gram metanfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İkamet sahibi S.T. ise yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi bu maddeyi S.T.’nin ikametine getirdiğini tespit ettiği V.A.’yı yapılan baskınla ikametinde sabah saatlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.