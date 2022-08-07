banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu kilime paha biçilemiyor
Bu kilime paha biçilemiyor
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı

Aydın’da torbacı evine narkotik baskını: 4 gözaltı

Aydın’ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı eve yapılan uyuşturucu baskınında 4 kişi gözaltına alındı.

AYDIN 07.08.2022, 20:22
Aydın’da torbacı evine narkotik baskını: 4 gözaltı

Aydın’ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı eve yapılan uyuşturucu baskınında 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 135. Sokak’ta üniversite öğrencilerinin kaldığı bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik harekete geçen ekipler, tespit edilen adrese operasyon için düğmeye bastı. Akşam saatlerinde eve yapılan baskında üniversite öğrencisi olduğu tespit edilen C.Y., R.S., A.O. ve A.G. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde çok miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Üniversite öğrencilerine yönelik satış yaptığı tespit edilen 4 şüpheli işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu