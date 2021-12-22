Aydın’da tır, servis aracına çarptı

Aydın’ın Köşk ilçesinde Denizli istikametinde seyir halinde olan tır, karşıya geçmeye çalışan servis aracına çarptı.

Olay, Köşk ilçesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aydın istikametinden Denizli istikametine doğru seyreden 07 DEC 60 plakalı tır, ışıklardan karşıya geçmek için bekleyen 09 P 8118 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı savrulurken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavşak girişinde meydana gelen kaza nedeniyle, trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların çekilmesiyle birlikte trafik normale dönerken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.