Aydın’da “Telafide bende varım” bisiklet turu ile devam etti

Aydın’da “Telafi de bende varım” etkinlikleri gerçekleştirilen bisiklet turu ile devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Telafide Bende Varım” programı tanıtım etkinliklerine Kuşadası Milli Park’ta gerçekleştirilen “Doğa Yürüyüşü”nün ardından Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi ortak organizasyonu ile düzenlenen “Bisiklet Turu” ile devam etti.

Efeler Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden başlayıp, Kent Meydanı’na kadar devam eden, öğretmenler ve öğrencilerden oluşturulan kortej ile düzenlenen “Bisiklet Turu” renkli görüntülere sahne oldu. İl Müdürü Okumuş, “Telafide Bende Varım” programının ana felsefesine uygun olarak düzenlenen organizasyonun il genelindeki 9 bin 580 etkinlikten biri olduğunu ve özellikle öğrencilerin fiziksel ve sosyal duygusal açıdan gelişimlerini desteklemesi açısından önem taşıdığını vurgulayıp, organizasyonda emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür etti.