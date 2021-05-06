Aydın’da tedbirlere uymayanlara 1 milyon lira ceza kesildi

Tam kapanma dönemi kapsamında Aydın’da 29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde 683 kişi ve iş yerine tedbirleri ihlalden 1 milyon 70 bin 464 TL ceza uygulandı.

Aydın’da tam kapanma dönemi kapsamında denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Gece gündüz uygulama yapan ekipler tedbirlere uymayan iş yerleri ve vatandaşlara gerekli yaptırımları uyguluyor. Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında bin 853 ekip ve 5 bin 989 personelle denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 30 bin 20 iş yeri, 38 bin 585 kişi denetlendi. Tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 683 kişi ve iş yerine toplamda 1 milyon 70 bin 464 TL para cezası uygulanırken, 17 araç da faaliyetten men edildi.