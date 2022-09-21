Aydın’da taşkın ve kuraklık konuşuldu

Aydın’da Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Alt Komisyonu 2022 yılı ikinci toplantısı DSİ Aydın Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet İskender, başkanlığında gerçekleşti.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Büyük Menderes Havza Yönetim Heyeti Toplantısı’nda alınan karar gereğince Aydın Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Alt Komisyonu 2022 yılı ikinci toplantısı Aydın DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Abdurrahman Polat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. DSİ Aydın Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet İskender başkanlığında gerçekleşen toplantıya, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ilgili şube müdürleri ile Aydın’daki ilgili yetkiler katılım sağladı. Toplantıda Kuraklık Yönetimi ve Taşkın Yönetimi olarak 2 ana başlık altında Aydın’ı ilgilendiren konular görüşüldü.