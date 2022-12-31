Aydın’da tarım araçlarına yönelik denetim yapıldı

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından tarım araçları ve sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 45 araç sürücüsüne 32 bin 089 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 23 Trafik Timi ve 47 personelin katılımıyla “Tarım Araçları ve Sürücülerine Yönelik ” denetim gerçekleştirildi. Yapılan faaliyette 1196 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 45 araç sürücüsüne 32 bin 089 TL cezai işlem uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi ve 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimlerin belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.