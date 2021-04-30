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Aydın’da tam kapanmanın ilk Cuma Namazı kılındı

Aydın’da 18 günlük kısıtlamanın ilk gününde sosyal mesafe kurallarına uyularak Cuma Namazı kılındı.

AYDIN 30.04.2021, 15:11
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Aydın’da tam kapanmanın ilk Cuma Namazı kılındı

Aydın’da 18 günlük kısıtlamanın ilk gününde sosyal mesafe kurallarına uyularak Cuma Namazı kılındı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da tam kapanma süreci başladı. Kapanmanın ilk gününün Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle Cuma Namazı için camilere gidecek olan vatandaşlar da, namaz süresi boyunca mahallelerinde ki camilere gitmek kaydıyla sokağa çıkabildi. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına göre kısıtlama gölgesinde kısıtlamanın ilk Cuma Namazı kıldı. Camiye gelen vatandaşların ise, cami içerisi yerine daha çok avlularda namaz kılmayı tercih ettiği gözlemlendi.
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