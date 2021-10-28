Aydın’da taksiciler bilgilendirildi

Aydın Valiliği kararıyla taksilere getirilen kurallar çerçevesinde Aydın’da taksiciler denetlenerek bilgilendirildi.

Aydın Valiliği tarafından vatandaşların mağdur olmasının önüne geçmek adına taksiciler ile ilgili alınan yeni kararlar kapsamında Aydın’da denetim gerçekleştirildi. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, taksiciler ve yolcular yeni kurallar hakkında bilgilendirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde aynı zamanda taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralı anlatan bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden Taksici Selim Saygı; “Taksiciler olarak uygulamadan çok memnunuz. Bu uygulamalar devamlı olarak yapıldığı zaman daha çok sevineceğiz. Çünkü hem vatandaşımız için hem bizim için daha iyi olacak. Yani denetimlerin devamlı yapılmasını istiyoruz” dedi.

Toplum güvenliği açısından denetimlerin önemli olduğuna dikkat çeken yolculardan Mert Doğan; “Böyle denetimler daha sık yapılmasını temenni ediyorum. Çünkü özellikle son zamanlarda artan uyuşturucu tacirlerinden dolayı daha sık yapılmalı” dedi.

“Olması gereken denetimler zaten bunlar. Zaman zaman taksilerde yaşanan olumsuzluklar bizleri de etkiliyor. Bu tür olumsuzlukların ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer en önemli husus ise bizler taksiciler olarak vatandaşların hizmetinde olan insanlarız. Gün içerisinde negatif de pozitif de insanlar ile karşılaşıyoruz. Bunlara rağmen pozitifliğimizi bozmadan hizmetimizi vermeye çalışıyoruz. Tabi ufak tefek tepkiler alabiliyoruz. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizin içerisinde de olumsuz hareketleri olan insanlarımız mevcut. Bunların asimile edilmesi, eğitilmesi anlamında bu denetimlerin de önemli bir olgu olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu şekilde devam eder. Bizlerin üzerinde bulunan bu kötü imaj da bu vesile ile kalkmış olur” dedi.