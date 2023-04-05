Aydın’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği ticari araç tarlaya uçtu

Aydın’ın İncirliova-Koçarlı yolu üzerinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği ticari bir araç, yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İncirliova-Koçarlı yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AN 253 plakalı ticari araç sürücüsü E.A., henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken ticari aracın kontrolünü kaybetti. Hakimiyeti kaybolan araç, savrularak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada, araç sürücüsü E.A. yaralanırken, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç sürücüsünü araç içerisinden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı E.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.