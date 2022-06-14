Aydın’da suç örgütüne jandarma baskını: 11 şüpheli gözaltına alındı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kuşadası ve Germencik ilçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu madde ticareti yapan 14 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Yaklaşık 3 ay süren takip sonucunda Aydın İl Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 2 kilo 210 gram metamfetamin/kristal, 29,29 gram kokain, 242 gram esrar, 23 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 34 adet 7,65 mm. çapında fişek, 14 adet av tüfeği fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 500 TL ele geçirildi. 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 3 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 27 şahsa da soruşturma çerçevesinde adli işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.