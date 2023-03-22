Aydın’da su yönetimi çalıştayı çağrısında bulunuldu

Dünya Su Günü sebebiyle basın açıklaması yapan Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, su kaynaklarının korunması ve su yönetim modelinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekerek, acil bir şekilde çalıştay yapılması çağrısında bulundu.

Aydın’da son günlerde yaşanan yağışlar hem vatandaşların hem de çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan Aydın’da yağışlar çiftçiye can suyu olurken, Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği de 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Aydın’da kuraklığa bağlı sorunların arttığına dikkat çekilen açıklamada jeoloji mühendisleri, acile su yönetim çalıştayı yapılması çağrısında bulundu.

Su kaynaklarının deprem gibi bir afete dönmemesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizen JMO Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru; “Su yönetimi insanlığın geleceği için çok önemli. Aydın’da ise kuraklığa bağlı sorunlar her geçen gün artıyor. Barajların değerleri çok düşük seviyede. Su yoksunu bir il haline geldik. Gelecekte de ülkeler için artan nüfusular dikkate alındığında temiz su kaynaklarına ulaşabilmek ve bu kaynağın sürdürülebilirliği temel sorun olacaktır. Su kaynaklarının kısıtlı olması veya aşırı kullanımı artık hepimizi ilgilendirmektedir, ilgilendirmelidir. Bu nedenle vahşi sulama yöntemi olarak adlandırdığımız klasik sulama yönteminden vazgeçilerek, daha modern, planlı sulama yöntemlerine geçilmesi gerekmektedir. Su havzalarımız korumalıdır, mevcut politika ve planlarla bu koruma sağlanamamaktadır. Bu nedenle biran önce yeni tarımsal üretim planı gerekmektedir. Tarımsal sulama ve sanayide kullanılan su miktarını en düşük seviyelere indirerek, en yüksek gelir elde edilen ekonomik ve modern modeller tasarlanmalıdır” dedi.

“Yüzey suları 2 bin 100 yılında yüzde 50 azalacak"

Büyük Menderes su havzasının kuraklık nedeniyle "yok olma" tehdidi altında bulunduğu ifade eden Kuru; "Büyük Menderes su havzasının yüzey sularının süreç içinde aşamalı olarak 2 bin 100 yılında yüzde 50 azalacağı belirtilmektedir. Aydın kentimizde kuraklığa bağlı olarak, barajlarımızdaki su seviyesi çok düşük değerlere düşmüştür. Tarımda yapılan vahşi sulamalar ve kaçak olarak yapılan aşırı yeraltı suyu kullanımı tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde içme ve kullanma suyu teminini kritik düzeye getirmiştir. Aydın’da derhal su yönetimi çalıştayı yapılmalıdır. Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği olarak 3 yıldır, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü arasında koordinasyon kurmaya çalışarak Su Yönetimi Çalıştayı yapmaya çalışmaktayız. Su çalıştayının bir an önce yapılması gerekmektedir. Bu çalıştay Aydın kentimizin ekonomik ve sosyal geleceği için hayati öneme sahiptir. Bu konuda yapılmasını istediğimiz bu çalıştayda ilimiz genelinde havza bazlı yeraltı suyu potansiyeli belirlenmeli, yapılan yeraltı suyu tahsisleri izleme sistemi kurularak takip edilmelidir. Suların da bir gün çeşitli nedenler ile tükenebileceği gerçeğinden hareketle insanlarda su tasarrufu bilinci oluşturulmalı, bu kültürü oluşturma ve geliştirme amacıyla içme, kullanma, sulama, endüstri vb. her alanda, toplumsal eğitime önem verilmelidir” diyerek çalıştayda ele alınması gereken konuları anlattı.

“Susuzluk bizi yönetmenden biz suyu yönetelim”

Suyun yokluğu gibi ani varlığının da afet olduğunu sözlerine ekleyen Kuru; “İmar planlarının dere yataklarını ve dere taşkın alanlarını kapsayacak şekilde yapılması ve Aydın kentimiz içinde ani ve fazla yağışlarla oluşabilecek sel ve taşkınlara karşı gerekli önlemlerin ve tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yaşamımızın her aşamasında kullanılan ve hayat demek olan suyun varlığı, korunması, hayati ve ekonomik sürdürülebilirliği gereklidir. Bunun için gereken bilimsel yaklaşım, uygun planlama ve alt yapı yöntemlerinin uygulanabilmesi için, Aydın kentimizin geleceğinin temini için elimizden gelen her konuda hizmet etmeye devam edeceğiz. Susuzluk bizi yönetmenden biz suyu yönetelim” dedi.