Aydın’da “Spor Aşkı Engel Tanımıyor”

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik Aydın’da 11 özel öğretim okuluna spor malzemesi dağıtıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımıyla, Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda Aydın’daki 11 özel öğretim okulundaki engelli bireylerin spor yapmasına katkı sağlamak amacıyla gönderilen spor malzemeleri düzenlenen programla okullara teslim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, okul öğretmen ve öğrencilerinin de katıldığı programda çeşitli spor branşlarında kullanılmak üzere gönderilen malzemeler okullara teslim edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 12 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’dan yaklaşık 500 özel öğretim okulunun spor malzemeleri tırlarla yola çıktı. Bu programa bizlerde katıldık. Bakanlığımızın birçok projesi var. Sporun tabana yayılması ve gençlere ulaşması noktasında bu projede bunlardan bir tanesidir. Evde bekleyen gençler olmasın düşüncesi ile tüm gençlerimizi spor yapmaya davet ediyoruz” dedi.

“Gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmasına katkı sunduk”

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın’da engellileri daha iyi şartlarda spor yapmalarına olanak sağlamak için uğraş verdiklerini ifade ederek, “Spor Aşkı Engel Tanımaz” programı çerçevesinde burada öğrencilerimize spor malzemeleri vermek üzere bir arada bulunuyoruz. Engellilerimizin toplumdan uzaklaşmadan onların sosyal kültürel sportif aktiviteler içerisinde bulunmaları bizim öncelikli hedefimizdir. Aydın Valiliği olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Aydın ili genelinde Engelli Veri Bankası projesi başlattık. İlimizde yaşayan bütün engellileri tek bir kayıt sistemi içerisinde tutmak ve onlarla ilgili ihtiyaç duyulduğunda verilere anında ulaşabilmektir. Yaptığımız çalışmaları gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile paylaşmak suretiyle engelli insanlarımızdan spora yönelebilecek olanlar varsa bunların ön çalışmalarını yapması ve bunlarla ilgili çeşitli faaliyetlerde bulunması gibi belirli hedeflerimiz var. Temel amacımız gençlerimizin sporla ilgilenmesi her alanda kendilerini geliştirebilecekleri bir ortamın onlara sunulmasıdır. Bugün yapacağımız bu malzeme yardımı da onların daha iyi şartlarda spor yapmalarına bir nebze de olsa katkı sunacaktır” diye konuştu.