Aydın’da son 4 günde 3 deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu

Deniz kaplumbağalarının önemli yumurtlama merkezlerinden olan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde son 4 günde 3 deniz kaplumbağası ölü olarak bulunurken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Deniz kaplumbağaları tehdit altında” dedi.

Denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi’ne beslenmek amacıyla gelen ve Kuşadası sahillerinde de yuvaları tespit edilen deniz kaplumbağaları, son günlerde artan ölüm sayılarıyla tehlike altında. Son 4 günde Kuşadası Yavansu’da 1 adet dişi caretta caretta iribaş deniz kaplumbağası, Güvercinada’da 1 adet juvenil chelonia mydas yeşil deniz kaplumbağası, Pamucak plajında ise 1 adet dişi caretta caretta ölü ve 1 adet mauremys rivulata türü Balkan Kaplumbağası canlı olarak bulundu.

Artan ölüm sayılarına dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürüc, “Son bulunan caretta carettaya yapılan incelemelerde, daha önceki dönemlerde de bir kazaya uğradığı ve karapasında iyileşme olduğu görüldü. Caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağaları ve chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağaları denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi’ne beslenmek amacıyla gelmektedir. Her yıl Kuşadası kumsallarında caretta carettalar tarafından birkaç yuva tespit edilmektedir. Bazen ağlara hedef dışı av olarak yakalanan kaplumbağalar su yüzeyine çıkıp nefes alamadıkları için boğularak, bazen de insan kaynaklı kirlilikten dolayı, denizlere atılan plastikleri deniz anası sanıp yutarak ölmektedir. Kıyılarda ölü olarak tespit edilen kaplumbağalar EKODOSD tarafından toplanmaktadır. Kaplumbağalardan alınan doku ve keratin örneklerinin DNA çalışmalarının yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji bölümünden Prof. Dr. Oğuz Türkozan’a, kaplumbağalar ise mikroplastik araştırmaları için Dalyan’da bulunan(Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) gönderilmektedir. Deniz insanlarının daha dikkatli olmaları, denizlerimize plastik vb. atıkların atılmaması deniz kaplumbağalarının yaşamlarını sürdürmesi açısından çok önemlidir” dedi.