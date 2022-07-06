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Aydın’da sokak hayvanları unutulmadı

Aydın’da sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yürüten ekipler, belirlenen bölgelere mama bırakarak hayvanları beslemeye devam ediyor.

AYDIN 06.07.2022, 16:55
Aydın’da sokak hayvanları unutulmadı

Aydın’da sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yürüten ekipler, belirlenen bölgelere mama bırakarak hayvanları beslemeye devam ediyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa çalışması ile belirlenen besleme noktalarında sokak hayvanlarına yönelik besleme yapıldı. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen’in de katıldığı beslemede hayvanların aç kalmaması için yoğun bir çalışma yürütülürken, yetkililerin duyarlı davranışı vatandaşlardan takdir topladı.

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