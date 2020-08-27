Aydın’da şoförlere ‘Güvenli sürüş’ eğitimi verildi
AYDIN VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ŞOFÖRLERE YÖNELİK PERİYODİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM ÇALIŞMALARINA AYDIN ŞOFÖRLER ODASI’NDA DEVAM EDİLDİ. EFELER İLÇE MERKEZİNDEKİ PERSONEL SERVİSİ VE ŞEHİR İÇİ TAŞIMACILIĞI YAPAN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE ŞOFÖRLERE ‘GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ’ VERİLDİ.
Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şoförlere yönelik periyodik olarak gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına Aydın Şoförler Odası’nda devam edildi. Efeler ilçe merkezindeki personel servisi ve şehir içi taşımacılığı yapan sürücülere yönelik düzenlenen eğitimde şoförlere ‘Güvenli sürüş eğitimi’ verildi.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talimatı gereği 2017 yılı içerisinde uygulamaya konulan “Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politikası” kapsamında, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen projeli eğitim faaliyetlerinin Emniyet Müdürülüğü ile Şoförler Odası’nın işbirliğinde devam ettiğini belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından farklı konulardaki trafik eğitimleri yol kullanıcılarına yönelik düzenleniyor. Söz konusu eğitimler kapsamında en çok kazaya karışan araç sürücülerine yönelik “Güvenli Sürüş Kuralları Eğitim Projesi” kapsamında eğitimler artık her yıl düzenli olarak veriliyor. Bu kapsamda ticari araç sürücülerinin karıştığı kazaları sıfıra indirmek amacıyla odamız toplantı salonunda taksi, dolmuş, halk otobüsü vb. ticari araç şoförlerinin katılımıyla eğitim toplantılarına devam edildi. Oldukça verimli geçen toplantıda konusunda uzman trafik polisleri şoförleri bilgilendirdi” dedi.
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