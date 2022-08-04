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Aydın’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir bara yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

AYDIN 04.08.2022, 01:42
Aydın’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir bara yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi, Zeybek Mahallesi, Zeybek Sanayi Sitesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanayi içerisinde bulunan bir bara henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Açılan ateş sonucu barın önünde bulunan Ö.G. ve İ.B. bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı. Bara ateş açarak kayıplara karışan kişi veya kişilerin bulunması için ekipler çalışma başlatırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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