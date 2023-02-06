Aydın’da silahlı kavga: 2 yaralı

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Veziroğlu Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir evde G.K. ile G.D. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada G.K. yanında bulundurduğu silahla G.D. ve evde bulunan M.S.’yi yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın şüphelisi G.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.