Aydın’da sıcaklık düşecek, yağış gelecek

Aydın’da yarın gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması beklenirken, yağışla birlikte hava sıcaklıkları da 4-5 derece düşecek.

Aydın’da uzun süredir etkili olan sıcak ve güneşli havanın yarın yerini yağışlı havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da havanın, yarın gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece, 22 Mayıs Cumartesi az bulutlu rüzgarlı 29 derece, 23 Mayıs Pazar az bulutlu 34 derece olması bekleniyor.

Aydın’da önümüzdeki hafta başından itibaren ise sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri üstüne çıkacağı öğrenildi.