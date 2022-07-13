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Aydın’da sıcak hava etkili olacak

Aydın’da yarından itibaren hava sıcaklıklarında yaşanacak artış ile dereceler 41’e ulaşacak.

AYDIN 13.07.2022, 10:45
Aydın’da sıcak hava etkili olacak

Aydın’da yarından itibaren hava sıcaklıklarında yaşanacak artış ile dereceler 41’e ulaşacak.

Aydın’da hava sıcaklıklarında yarından itibaren artış yaşanacak. Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da havanın bugün açık 36, yarın sıcak 38, Cuma sıcak 37, Cumartesi sıcak 38, Pazar sıcak 41 derece olması bekleniyor. Sıcak hava dalgası ile beraber uzmanlar vatandaşlara öğlen saatlerinde dışarıya çıkmamaları, gölge alanları tercih etmeleri uyarısında bulundu.

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