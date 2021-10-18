Aydın’da sezonun ilk kestanesi Aydın Ticaret Borsası tarafından 120 TL’ den alındı

Aydın’ın önemli ürünlerinden biri olan kestanede 2021-2022 sezonunun ilk mahsulleri Aydın Ticaret Borsası tarafından kilogramını sembolik olarak 120 TL’den satın alındı.

Aydın Ticaret Borsası’nda yapılan törende, Köşk ilçesinden Bilal Okumuş ve Halit Bilgen ile Eğrikavak Mahallesi’nden Muhsin Kıyar ve Kadir Bayındır toplamda 100 kilogram kestaneyi borsaya teslim etti. Aydın Ticaret Borsası olarak Aydın’da yetişen 4’üncü ürün olarak kestanenin de coğrafi işaretini aldıklarını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın Türkiye’de kestane üretiminin en çok yapıldığı il. Ülkemiz de kestane üretiminde Çin’in ardından Avrupa’da ilk sıralarda yer alan bir ülke. Kalite açısından dünya ile ayrışıyoruz. Aydın’da yetişen ürünlerin dördüncüsü olarak Aydın Kestanesi’nin de coğrafi işaretini aldık. Geçtiğimiz yıl ülkemizde 76 bin ton civarında kestane üretimi gerçekleştirildi. Bunun da 26 bin ton civarındaki kısmı da Aydın’da üretildi. Kestane sadece iç piyasada tüketim olarak değil, ihracat ürünü olarak da tutulan bir ürün. 9 bin ton ürün de geçen yıl yurtdışına ihraç edildi. Geçen yıl ortalama müstahsil satış rakamı olarak kestanenin kilosu 21 lira bandında satıldı. Bu yıl beklentimiz üretim maliyetlerinin de yükselmesi göz önüne alınarak kilogram fiyatında bir artış olması yönünde" dedi.

"Bu yıl kalite çok güzel"

Aydın’da üretilen kestanenin bu yıl kalitesinin güzel olduğunu ifade eden Çondur, "İlimizin yaşadığı kuraklıktan dolayı da tüm ürünlerde rekoltede de bir düşüş söz konusu. Bu düşüşü biz kestanede de bekliyoruz. Tahminimiz yüzde 10 ile 20 arasında bir verim kaybı yaşanması yönünde. Ancak kalite bu yıl çok güzel, özellikle iri mal çok. Fiyat ve kalite ile bu açığın kapanmasını temenni ediyoruz. 2021-2022 sezonunun üreticiye, tütcara ve sanayiciye hayırlı olasını diliyor, herkese bereketli bir sezon olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Aydın Türkiye’deki kestane üretiminde birinci"

Aydın ilinin Türkiye’deki kestane üretiminde ilk sırada yer aldığını belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Türkiye’de 75 bin ton kestane üretimi gerçekleştirilirken, Aydın bunun 3’de 1 oranını yani yaklaşık 25 bin tonunu gerçekleştirmektedir. Bu yıl da temennimiz önceki yıllar gibi aynı kalite ve miktarda kestaneyi üretim hem yurt içinde hem de yurt dışında insanların beğenisine sunmaktır. Emeği geçen, katkısı olan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanarak hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını diledi.

Konuşmaların ardından sezonun ilk alımı gerçekleştirilirken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy üreticilerle sohbet ederek gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.