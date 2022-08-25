Aydın’da servisçiler de veliler de UKOME kararlarını bekliyor

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için okullarda kayıt döneminin başladığını ancak ulaşım Aydın UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) tarafından yeni dönem fiyatları henüz açıklanmadığı için öğrenci velilerinin de Servis Araçları İşletmeleri’nin de sözleşme yapamadığını belirtti. Bir an önce UKOME tarafından yeni dönem fiyatlarının açıklanmasını beklediklerini söyleyen Özmeriç, “Herkesin planlamasını yapabilmesi için toplantının ivedilikle yapılıp fiyatların açıklanmasını bekliyoruz” dedi.

Aydın Şoförler Odası olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin planlama ve eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Semih Özmeriç, “Okul servisi yapan şoför esnafımız Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği çerçevesinde hazırlıklarını tamamladı. Şoförler Odası olarak biz ilgili kurumlarla rutin eğitim hizmetlerini sürdürüyoruz. Okullarda kayıtlar başladı. Ancak UKOME tarafından yeni dönemin fiyatları henüz belirlenmediği için servis işletmecileri ile veliler arasında sözleşme yapılamıyor. Hem öğrenci velileri hem de servis işletmecilerinin planlamasını yapabilmesi için bir an önce fiyatların açıklanmasını bekliyoruz” dedi.

“Çevre illere eşdeğer bir fiyat bekliyoruz”

Pandemiden bu yana şoför esnafının ciddi sıkıntılar yaşadığını buna rağmen büyük bir fedakarlık içerisinde hiç aksatmadan görevlerini kamu hizmeti bilinci ile sürdürdüklerini belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Geçen yıl 0-10 Km arası güzergahta öğrenci servis hizmeti 350 TL karşılığında verildi. Bu yıl çevre illerimizde bu mesafe arasındaki taşıma ücreti 550-600 TL civarında belirlendi. Şoför esnafının yükü her geçen gün ağırlaşıyor. Aydın’daki fiyatların da komşu illerde uygulanan fiyatla aynı paralelde olmasını bekliyoruz. Şu andaki belirsizlik nedeniyle il genelindeki yaklaşık 3 bin okul servis aracı işletmecisi velilere cevap veremiyor. Velilerimiz de şoför esnafı da planlama yapamıyor. Son günlere kalınırsa okullar açıldığında hem eğitim hem de trafik açısından ciddi sıkıntı yaşanır” diyerek UKOME’nin yeni dönem kararlarını bir an önce açıklamasını istedi.