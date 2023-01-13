Aydın’da Şehir Hastanesi’ne taşınma hazırlıkları başladı

Aydın’ın sağlık yapısını güçlendirecek Aydın Şehir Hastanesi’nde sona yaklaşılırken, Aydın’daki hastanelerin başhekimleri ile bir araya gelen Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, hastaneye taşınma sürecini değerlendirdi.

Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında merkez ilçe Efeler’de inşaatına başlanan ve Aydın’ı sevk eden değil sevk alan bir il konumuna taşıması hedeflenen Aydın Şehir Hastanesi’nin yapımında sona gelindi. Aydın ve Ege Bölgesi’nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi beklenen hastane ile ilgili bir toplantı düzenleyen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Efeler’deki hastanelerin başhekimleri ve hastane müdürleri ile taşınma sürecini değerlendirdi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz Başkanlığında, Kamu Hastaneleri Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Başkanları, Başkan Yardımcıları, Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim ve Hastane Müdürlerinin katılımı ile Aydın Şehir Hastanesi’ne taşınma süreci ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.