Aydın’da Satranç sporu tarihi ile buluştu

Türkiye Satranç Federasyonu’nun Satranç tarih ile buluşuyor projesini, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlerin sportif ve sosyal hayatlarını aktif tutmak, Aydın ilinin tarihi ve kültürel varlıkları ile kentsel zenginliklerini tanıtmak, geleceğin mimarları çocukların ve gençlerin tarih bilincinin sporla birleştirilmesi için hayata geçirdi.

İlk Hamle Afrodisyas’ta yapıldı

“Satranç Tarih ile Buluşuyor” adı altında düzenlenen etkinlik çerçevesinde Karacasu ilçesin de bulunan Afrodisias Antik Kenti’nde satranç oynandı. Tarihi ve güzel görüntülere sahne olan satranç etkinliğinde kimi zaman büyükler ile çocuklar karşı karşıya geldi kimi zaman da çocuklar kendi aralarında kıyasıya bir mücadele yaptılar.

Apolon tapınağı ikinci hamleye ev sahipliği yaptı

“Geçmişten Geleceğe Hamle Yapıyoruz” sloganıyla yola çıkılan, Türkiye Satranç Federasyonu’nun projesinin ikinci hamlesi ise Didim Apollon Tapınağında iyilik ve güzellik için yapıldı. Etkinlikten oldukça keyif alan gençler tarihin ne kadar önemli olduğunun farkına vardıklarını dile getirdiler.

Son hamle 2000 yıl sonra Nysa’da yapıldı

Etkinliğin son hamlesi Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kentinde gerçekleşti. 10 öğrenci tarihi tiyatro salonu basamaklarına oturup, satranç oynadı. Tiyatro salonunun sahnesine konulan dev satranç taşları ile de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri de satranç oynadı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, gençlerin tarihi tanımaları, görmeleri ve bilmeleri için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. Gençlerin sportif ve sosyal hayatlarını aktif tutmak için daha çok etkinlikler yapılacağını duyuran Filikçioğlu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.